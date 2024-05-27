В США почти 14 млн мужчин признались в сексуализированном насилии над детьми

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что более 300 млн детей по всему миру подвергаются сексуализированному насилию в интернете ежегодно. Об этом пишет Guardian.

По подсчетам исследователей, за прошлый год примерно 12,6% детей по всему миру (около 302 млн человек) стали жертвами рассылки порнографических фото и видео. Около 12,5% несовершеннолетних пострадали от онлайн-домогательств, а именно — секстинга, который предполагает неприличные просьбы со стороны взрослых или подростков. Ученые выяснили, что зачастую злоумышленники пользуются технологией искусственного интеллекта deepfake и вымогают у жертв деньги за сохранение приватности сгенерированных изображений.

В ходе исследования стало ясно, что в США риск пострадать от преступлений такого рода повышен. Так, каждый девятый американец (почти 14 млн человек) признался в сексуализированном насилии и злоупотреблении в отношении детей в интернете. В совершении онлайн-преступлений против детей также признались 7% британских мужчин, то есть около 1,8 млн человек. Исследование также показало, что многие мужчины готовы совершить сексуальное насилие над детьми, если будут уверены, что это останется в тайне.

«Это глобальная пандемия, которая слишком долго оставалась скрытой. Она встречается в каждой стране, растет в геометрической прогрессии и требует глобального ответа», — заявил Пол Стэнфилд, директор университетской организации Childlight, занимающейся изучением распространенности жестокого обращения с детьми.

Ранее в Германии раскрыли подробности о сети педофилов, которые десятилетиями усыновляли детей.