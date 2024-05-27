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Львенка, пострадавшего от агрессии собственной матери, спасли дагестанские ветеринары

В Дагестане львица ранила своего детеныша и отгрызла ему часть хвоста

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Телеграм-канал Сапа Кавказ

В Дагестане ветеринары спасли львенка, на которого напала его мать, пишет Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Нападение львицы на собственных детенышей произошло в зоопарке, расположенном на территории дома отдыха «Главрыба». Известно, что она родила двух здоровых львят, но в итоге в приступе внезапной агрессии одного из них съела, а второго — покалечила.

Так детеныш львицы лишился части хвоста и получил рваную рану на голове, а затем оказался у ветеринаров.

«Мы провели экстирпацию, удалили поврежденный участок хвоста», — рассказал журналистам врач-эпизоотолог Магомед Зайнулабидов.

К настоящему времени пострадавший львенок уже вернулся в зоопарк, что теперь будет с его матерью, не уточняется.

Ранее страус проглотил ключи смотрителя зоопарка и попал к хирургам.

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