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В Ставрополе ребенок проткнул артерию штырем на детской площадке

kp.ru: в Ставрополе боец СВО спас ребенка, который распорол ногу штырем

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ставрополе участник СВО, приехавший в отпуск, спас ребенка, который проткнул артерию штырем на детской площадке. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 24 мая во дворе дома по улице Чехова, 10-летний мальчик бежал играть в футбол с друзьями и напоролся на штырь на детской площадке. Металлический прут проткнул ребенку артерию на левой ноге, от боли и сильного кровотечения мальчик потерял сознание.

На помощь ему бросился участник СВО, который приехал домой в отпуск. Мужчина достал из багажника припаркованной во дворе машины кровоостанавливающие тампоны и жгут.

«Он не только стал оказывать первую помощь, но и успокаивал всех людей, которые в панике окружили их. Он успокаивал мою жену, которой после случившегося тоже понадобилась помощь медиков», — рассказал отец пострадавшего мальчика.

Школьника госпитализировали с разорванной бедренной артерией. Почти сутки ребенок провел под аппаратом ИВЛ, ему сделали переливание крови. По факту травмирования малолетнего проверку проводит краевая прокуратура.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с разрывом печени, упав с велосипеда.

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