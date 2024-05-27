В Ставрополе ребенок проткнул артерию штырем на детской площадке

В Ставрополе участник СВО, приехавший в отпуск, спас ребенка, который проткнул артерию штырем на детской площадке. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 24 мая во дворе дома по улице Чехова, 10-летний мальчик бежал играть в футбол с друзьями и напоролся на штырь на детской площадке. Металлический прут проткнул ребенку артерию на левой ноге, от боли и сильного кровотечения мальчик потерял сознание.

На помощь ему бросился участник СВО, который приехал домой в отпуск. Мужчина достал из багажника припаркованной во дворе машины кровоостанавливающие тампоны и жгут.

«Он не только стал оказывать первую помощь, но и успокаивал всех людей, которые в панике окружили их. Он успокаивал мою жену, которой после случившегося тоже понадобилась помощь медиков», — рассказал отец пострадавшего мальчика.

Школьника госпитализировали с разорванной бедренной артерией. Почти сутки ребенок провел под аппаратом ИВЛ, ему сделали переливание крови. По факту травмирования малолетнего проверку проводит краевая прокуратура.

Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу с разрывом печени, упав с велосипеда.