Женщина хотела найти информацию в Google и лишилась $500 тысяч

Женщина из Австралии хотела найти информацию в Google, но лишилась $500 тысяч из-за мошенников, пишет LADBible.

Уроженка Австралии Джо О'Брайен рассказала, что искала в интернете платформу для инвестиций, так как у нее были деньги, на которые она планировала купить акции. Для поиска женщина воспользовалась Google и перешла по одной из первых ссылок и оставила там свои персональные данные.

На следующий день перезвонили трое мужчин, которое сказали ей, что работают в разных инвестиционных фондах, предложив ей «лучшие» тарифы по инвестициям. При этом позвонившие использовали реальные имена сотрудников, чтобы Джо проверила их в базе данных — это сняло у О'Брайен все подозрения.

После этого мошенники начали рассылать ей электронные письма, объясняя, что в них нужно поставить свою электронную подпись, чтобы после передать бумаги в юридический отдел. По словам женщины, она не увидела «никаких флажков», поэтому выполняла инструкции.

Затем австралийка перевела свои деньги на указанный счет, думая, что инвестирует, однако в итоге вся сумма была отправлена в оффшор, а потом на другой банковский счет, принадлежавший мошенникам. Лишь только когда настоящие работники банка позвонили Джо и сообщили о подозрительной активности с ее средствами, О'Брайен поняла, что ее обманули.

Женщина лишилась $500 тысяч, но уверяет, что ей известны личные данные мошенников, пригрозив их опубликовать. По ее словам, ей даже предложили вернуть деньги, но она отказалась, так как от рук злоумышленников пострадали еще несколько человек, и поэтому Джо хочет добиться справедливости и наказания для виновных.

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