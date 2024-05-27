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Психолог рассказала, чем грозит детям чтение электронных книг

Психолог Дугенцова: чтение бумажных книг развивает в детях эмпатию

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Depositphotos

Детей важно с самого раннего детства приучать к чтению, сказки им рекомендуется читать вплоть до 7 лет – это помогает развить воображение и пространственное мышление, считает психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. Лучше делать выбор в пользу бумажных книг, так как при их чтении ребенок развивается не только интеллектуально, но и психически, у него формируется эмпатия, отметила она в беседе с Общественной службой новостей.

При чтении бумажных книг ребенок испытывает важные для него сенсорные ощущения, которых он не получит при взаимодействии с гаджетами. Это может грозить тем, что они не разовьются в полной мере, подчеркнула специалист.

«Важно трогать картон, бумагу, понимать, что, если ты ее порвал, бумага не восстановится, ты испортил книгу, ей больно. Так развивается эмпатия», – пояснила Дугенцова.

Так называемые digital-книги с различными встроенными функциями, звуками лучше использовать после 18 лет, так как заменять книги гаджетами с раннего возраста крайне вредно, заключила специалист.

Ученые до этого выяснили, что чтение печатных книг улучшает способность детей понимать текст, а электронных – ухудшает. Отмечается, помимо прочего, что тексты в сети часто направлены на короткую и быструю стимуляцию, имеют более низкое качество и содержат менее сложный словарный запас.

Ранее родителям рассказали, как заинтересовать ребенка чтением.

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