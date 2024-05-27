В Чувашии снесли памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне

В Аликовском районе Чувашии снесли памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Про Город».

Жители села Русская Сорма рассказали, что гипсовый памятник Неизвестному солдату простоял на этом месте более 50 лет и был снесен, так как, по словам начальника Яндобинского территориального отдела, нуждался в замене. Вместо него власти предложили поставить мемориальный комплекс и начали собирать с населения деньги на его возведение. Позже спорное решение о сносе прокомментировали в окружной администрации. По словам властей, оно было вынужденным, так как фундамент и скульптура имели множественные повреждения. При этом местные жители якобы сами проголосовали за установку нового монумента.

«Фундамент и подпорная стенка потеряли свою несущую способность. Скульптура также не подлежала восстановлению <...> На собрании жителей села Русская Сорма, деревень Самушкино и Сатлайкино большинством голосов принято решение на месте памятника Неизвестному солдату возвести мемориальный комплекс по программе инициативного бюджетирования <...> Эскиз проекта согласован и обговорен с жителями <...> Принято решение захоронить все элементы старого памятника на месте возводимого мемориального комплекса», — отметили в пресс-службе администрации Аликовского муниципального округа.

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