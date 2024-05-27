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«Марафон зеленых дел» охватил шесть миллионов квадратных километров

«Марафон зеленых дел» охватил шесть миллионов квадратных километров

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В минувшие выходные «Марафон зеленых дел» всероссийского экологического движения «Экосистема» поддержали в 36 регионах России на площади в шесть миллионов квадратных километров, сообщили «Газете.Ru» организаторы.

Одним из аспектов «Марафона зеленых дел» была высадка лесов. За неделю в Ленинградской области на площади 65,8 гектаров посадили более 132 тысяч саженцев елей и сосен в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

В высадке деревьев в рамках марафона поучаствовал также «Хвойный десант» из предпринимателей Новосибирской области. При поддержке регионального центра «Мой бизнес» с ураганной скоростью они высадили более 2 000 саженцев сосны под поселком Юный Ленинец.

Экоолонтеры Дагестана провели мастер-класс по производству окопных свечей из использованных консервных банок в Хасавьюрте. Позже свечи отправят на передовую, где они послужат источником света, тепла и моральной поддержки в тяжелых условиях.

В Татарстане при поддержке волонтеров удалось принести пользу водяной фауне. 190 тысяч мальков сазана выпустили в Нижнекамское и Куйбышевское водохранилища из Татарстана в поддержку акции. А на Кубани решили увеличить популяцию краснокнижных рыб, выпустив в одноименную реку около тысячи мальков белуги, русского осетра и севрюги.

Подчеркнули важность защиты и сохранения краснокнижных животных в рамках «Марафона зеленых дел» в Республике Алтай, где состоялся праздник «Земля снежного барса». Он завершил XIV одноименный экологический фестиваль. В регионе наблюдают рост популяции ирбисов, которые находятся под угрозой исчезновения.

«Марафон зеленых дел» движения «Экосистема» проходит по всей России и завершится подведением итогов 5 июня в День Эколога.

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