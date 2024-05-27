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Родителям объяснили, как не перегреть младенца в жаркую погоду

Неонатолог Зайниддинова: с младенцами не стоит гулять на открытом солнце

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Freepik.com

Родителям важно использовать солнцезащитные средства с фильтром не менее 50, чтобы защитить младенцев в жару, их нужно наносить на все открытые участки тела. Об этом RT рассказала педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова.

Помимо этого, она рекомендует допаивать водой тех детей, которые не находятся на грудном вскармливании. Гулять с детьми рекомендуется в период до 11:00 и после 15:00. При этом от прогулок на открытом солнце врач советует отказаться.

«Когда на улице жарко, ребенку достаточно одного слоя одежды, которая должна быть тонкой, хлопковой, дышащей, льняной, то есть из натуральных тканей и при этом позволяющей ребенку чувствовать себя комфортно и свободно вентилировать воздух, для того чтобы ребенок не перегревался. По поводу подгузников в жару существует по сей день очень много мифов, но мы активно используем подгузники у детей и в жаркое время года», — добавила Зайниддинова.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов до этого говорил, что июнь принесет в Москву жаркую погоду – температура воздуха повысится с первых дней летнего месяца. Осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно, рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские врачи выходили младенца с весом 480 граммов.

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