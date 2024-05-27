В Подмосковье ребенок отравился водой из чайника в детском саду

На юго-западе Подмосковья воспитаннице детского сада потребовалась помощь медиков после того, как она выпила воду из чайника. Об этом сообщает mk.ru.

В одном из подмосковных детских садов мать забирала ребенка домой, четырехлетняя девочка попросила пить, женщина заметила чайник, стоявший на подоконнике, и налила дочери воды в стакан.

Ребенок сделал несколько глотков и пожаловался на горький привкус воды. В группу зашла помощник воспитателя и сообщила, что добавила в воду таблетки для дезинфекции с хлором. Напуганные родители вызвали в детский сад бригаду скорой помощи.

Медики осмотрели девочку, у нее диагностировано отравление, химического ожога врачи не обнаружили, ребенку посоветовали дать сорбент и отпустили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехлетний ребенок съел таблетки из домашней аптечки и попал в реанимацию с отравлением. Мальчик ненадолго остался без внимания и в этот момент добрался до аптечки, где нашел нейролептик с антипсихотическим и седативным действием. Препарат, противопоказанный до 18 лет, он попробовал «на зуб». Ребенка с острым отравлением доставили в детскую больницу. Предварительно, медики оценили его состояние как тяжелое и поместили мальчика в реанимацию.

Ранее под Магаданом девочка попала в реанимацию с отравлением психотропами, которые дала мать.