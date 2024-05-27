Эксперты выступили против «лежачих полицейских» для самокатов

На пешеходных зонах нельзя устанавливать «лежачих полицейских», так как в первую очередь это навредит пешеходам, в том числе пожилым людям, мамам с колясками. К тому же предполагается, что эти площадки используются самокатчиками временно – пока для них не создадут необходимую инфраструктуру, отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН.

При рассмотрении подобной инициативы в первую очередь следует подумать о маломобильных группах населения и оценить, насколько такие условия на пешеходных территориях им помешают, подчеркнула специалист. Намного эффективнее создание зон со сниженной скоростью, благодаря чему прокатные самокаты автоматически замедляются – это активно практикуется в Москве и других городах.

«В случае с владельцами самокатов, мы можем получить травмированного человека, который просто не заметил «лежачий полицейский», так как подобное не свойственно для нашего общества. Также могут пострадать и пешеходы», — подчеркнула Эрдман.

Основой для создания безопасных условий она назвала развитие инфраструктуры и обучение граждан правилам дорожного движения. За нарушения следует строже взимать штрафы, а потоки участников дорожного движения следует развести по разным полосам дорог, заключила эксперт.

Напомним, обращение с просьбой внедрить практику установки «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах в МВД направил Институт исследования современной политики. Инициаторы привели в письме статистику, по которой за 9 месяцев 2023 года произошло 2,3 тыс. ДТП с участием средств малой мобильности, что втрое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Совфеде ранее предложили ввести еще один штраф для самокатчиков.