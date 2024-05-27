В Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком

В Волгограде следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, подросток провалился в яму с кипятком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда во дворах жилых домов по улице ВЛКСМ, 14-летний школьник упал в неогороженный провал теплотрассы. Подросток провалился в яму, наполненную кипятком, и получил сильные ожоги.

Мальчика госпитализировали. Его состояние медики оценивают как тяжелое. По факту получения травм несовершеннолетним доследственную проверку проводит региональный СК, место провала огородили сотрудники коммунальных служб.

До этого сообщалось, что в Прибрежном микрорайоне Омска ребенок провалился в яму с кипятком и получил травму ступни. Ребенок шел по тротуару вдоль дороги и попал ногой в яму с горячей водой. Мальчик ошпарил кипятком ступню, ему потребовалась медицинская помощь. Яма образовалась из-за прорыва на теплосетях.

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