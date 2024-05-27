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В России оценили инициативу штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе и искусстве

Юрист Соловьев: закон о пропаганде наркотиков введет полный запрет на нее

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Инициатива ввести штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках является логическим продолжением жесткой антинаркотической политики в России. Так в беседе с RT ее прокомментировал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, соответствующий законопроект уточняет понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков, а также вводит полный запрет на нее. Он уточнил, что под действия закона попадает публичное распространение информации о наркотиках в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе, в интернете и произведениях науки, литературы и искусства. При этом документ допускает публичное распространение тех произведений, которые были изданы до 1 января 2024 года, если в них присутствует маркировка.

«То есть сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы. По большому счету мы недооцениваем то влияние, которое могут оказывать произведения искусства и информационные материалы, создающие привлекательный образ наркотиков для подрастающего поколения», — заключил Соловьев.

27 мая комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить штрафы до 600 тыс. рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. В поправках указано, что физических лиц могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тыс. рублей с конфискацией продукции, которая стала предметом правонарушения.

Ранее в Госдуме пояснили, какая литература подпадет под закон о пропаганде наркотиков.

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