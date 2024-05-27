Россиянам рассказали об особенностях мальтийской лихорадки, обнаруженной в Самаре

Мальтийская лихорадка (бруцеллез), которая послужила причиной введения карантина в Самаре, вызывается бактериями рода Brucella. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Заболевание передается от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с зараженными животными (обычно так заболевают работники животноводческих ферм, мясокомбинатов) или при употреблении в пищу зараженных продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — рассказала эксперт.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что заболевание характеризуется наличием лихорадки, интоксикационного синдрома и поражением внутренних органов, в том числе, суставов, нервной, мочевыделительной и половой систем. Он уточнил, что для его лечения применяется антибактериальная терапия.

«А в качестве профилактики заболевания в основном используется неспецифическая профилактика, направленная на ветеринарный контроль продуктов животноводства, чтобы они не попадали в торговую сеть и на пункты общественного питания», — заключил Вознесенский.

13 мая сообщалось, что Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА закрыт на карантин из-за вируса кори, студенты переведены на дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что после укуса клеща россиянина забрали в больницу с лихорадкой.