Врач рассказал, кто находится в группе риска развития рака губы

Рак губы составляет порядка 3% от общего количества раковых опухолей и чаще всего диагностируется у мужчин в возрасте 65-75 лет. Об этом в беседе с РИАМО сообщил онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов. Женщины, по его словам, заболевают в три раза реже.

«Риск развития рака губы возрастает у пожилых людей (так как у них кожный покров губ истончается), в период менопаузы (из-за гормональных изменений), а также при наличии некоторых хронических заболеваний (псориаз, красная волчанка, сахарный диабет, ксеростомия)», — рассказал Басанов.

Он добавил, что основным провокатором рака губы является курение. Кроме того, по его словам, риски заболеть увеличивают герпес, болезни желудочно-кишечного тракта и воздействие ультрафиолета.

Стоматолог-хирург клиники DocDent Анна Денис до этого назвала признаки рака полости рта.

Симптомами, по ее словам, могут быть красные или белые пятна, бугристость, уплотнения (не связанные с травмой), нарост на слизистой, небольшая затвердевшая язва на губах, которая не заживает более 10-14 дней и может кровоточить.

Также возможны изменение чувствительности вкусовых рецепторов или участка слизистой, формы языка, нёба, слизистой щеки, дна полости рта или дискомфорт при ношении зубных протезов, отметила специалист.

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