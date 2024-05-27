Подростка из Томской области осудили на 4,5 года за диверсию на ж/д

Суд вынес приговор жителю Томской области, которого подозревали в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на участке пути между станциями Томск-1 и Томск-2. По версии следствия, 17-летний юноша поджог опору контактной сети. Соответствующее задание он получил от неизвестного в интернете. Предлагал ли куратор за это действие вознаграждение, не уточняется.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 4,5 года лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

До этого мужчина из Ангарска получил 12 лет колонии за то, что фотографировал промышленный объект, на котором работал. Снимки и другие материалы, связанные с работой предприятия, он передавал спецслужбам Украины. Россиянин отправился в колонию строгого режима.

Ранее бармену из Истры дали 25 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге.