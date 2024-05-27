Гости фестиваля «Рыбная неделя» смогут увидеть шоу по разделыванию тунца

В рамках стартовавшего в столице фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в разных районах города открылись рыбные рынки с выгодными ценами и широким ассортиментом, однако основной площадкой стал рыбный рынок на Школьной улице. Об этом сообщил Тelegram-канал Департамента торговли Москвы.

На Школьной улице представили широкий ассортимент рыбы: от кильки пряного посола до морского ежа, а также специальное меню — горячие булочки с осьминогом или крабом.

На площадке работает открытая кухня, где можно заказать шашлычки из гребешка, форели и многое другое.

Кроме того, на рынке проходят творческие мастер-классы и выступления артистов на сцене-корабле.

Здесь же можно познакомиться с историей российского флота. Посетители увидят форму моряков, знаки отличия и элементы снаряжения.

Другой крупной площадкой фестиваля стал рыбный рынок на Новоухтомском шоссе. В финальный день фестиваля, 2 июня, горожанам покажут шоу по разделыванию тунца. Перфоманс от шеф-повара начнется в 14:00. Гостям предложат тартар, сашими и стейк из тунца.

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и является частью проекта «Лето в Москве».