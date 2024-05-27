Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гости фестиваля «Рыбная неделя» смогут увидеть шоу по разделыванию тунца

Рыбные рынки Москвы приготовили для гостей рыбной недели кулинарные перформансы

close
100%
Пресс-служба правительства Москвы

В рамках стартовавшего в столице фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в разных районах города открылись рыбные рынки с выгодными ценами и широким ассортиментом, однако основной площадкой стал рыбный рынок на Школьной улице. Об этом сообщил Тelegram-канал Департамента торговли Москвы.

На Школьной улице представили широкий ассортимент рыбы: от кильки пряного посола до морского ежа, а также специальное меню — горячие булочки с осьминогом или крабом.
На площадке работает открытая кухня, где можно заказать шашлычки из гребешка, форели и многое другое.

Кроме того, на рынке проходят творческие мастер-классы и выступления артистов на сцене-корабле.

Здесь же можно познакомиться с историей российского флота. Посетители увидят форму моряков, знаки отличия и элементы снаряжения.

Другой крупной площадкой фестиваля стал рыбный рынок на Новоухтомском шоссе. В финальный день фестиваля, 2 июня, горожанам покажут шоу по разделыванию тунца. Перфоманс от шеф-повара начнется в 14:00. Гостям предложат тартар, сашими и стейк из тунца.

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» и является частью проекта «Лето в Москве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами