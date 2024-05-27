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Дачникам рассказали, как помочь розам зацвести

Флорист Николаева: борная кислота поможет розам на даче зацвести

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Unsplash

Дачникам важно давать розам необходимые микроэлементы, чтобы на них появлялись цветы. Об этом Pravda.Ru рассказала президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева.

По ее словам, абсолютно здоровые розы с пышной зеленой массой также могут не иметь бутонов. Эксперт уточнила, что причина такого явления заключается в том, что цветок страдает без «лекарства».

«Надо подкормить борной кислотой. На самом кончике ножа растворить в горячей воде и влить в литр воды. Опрыскивать и поливать этим раствором. Только борную кислоту развести в теплой или горячей воде, иначе она не расходится. И опрыскать, и полить. Только очень-очень мало — на самом кончике ножа, иначе сжечь можно. Делайте это хотя бы раз в 10 дней», — посоветовала Николаева.

Адвокат Елена Кудерко до этого говорила, что выращивание вьюнка, или ипомеи трехцветной, содержащего вещество эргин, на дачном участке может повлечь за собой серьезные наказания для садоводов, вплоть до крупных штрафов или уголовной ответственности. Она уточнила, что недавно законодательство Российской Федерации ввело наказание за выращивание этого цветка.

Ранее россиянам рассказали, сколько в 2024 году стоит аренда дачи с бассейном.

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