«Температура будет очень высокой»: москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

В Москве и Московской области в ближайшие дни ожидается очень теплая и солнечная погода. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Над русской равниной установился солнечный антициклон, и погода обещает радовать москвичей, гостей столицы и жителей Московской области солнечными деньками. Температура воздуха до конца недели будет очень-очень высокой. Если сегодня в Москве воздух прогреется до +23...+25°С градусов, что уже выше климатической нормы на 1-2°С , то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах +25...+30°С», — отметил эксперт.

По его словам, во вторник, 28 мая температура воздуха в столице будет около +27°С, в среду, 29 мая — +28°С. При этом к концу рабочей недели воздух будет прогреваться до +30°С. Ночные температуры воздуха тоже будут достаточно высокими. Так, в предстоящую ночь в Москве ожидается около +10°С, далее +11...+16°С, уточнил Ильин. Осадки в течение рабочей недели не ожидаются, добавил он.

Накануне глава Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в Москве установится июльская жара после периода небольшого похолодания.

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