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Фитнес-эксперт рассказал, как проводить тренировки в жару

Фитнес-эксперт Каневский: при тренировках в жару важно соблюдать питьевой режим

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Depositphotos

Во время тренировок в жаркую погоду важно соблюдать питьевой режим, чтобы не получить тепловой удар. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

По его словам, в жару также важно надевать головной убор и правильную экипировку, которая должна обладать хорошими дышащими свойствами, не нагреваться и быть светлых тонов. Чтобы снизить риски перегрева с сохранением результативности тренировок, эксперт советует проводить их утром или вечером.

«Еще очень важен пищевой режим в жаркую погоду, особенно если вы хотите регулярно тренироваться. Летом рекомендую есть меньше жирной, острой и соленой пищи, особенно фастфуд. Внимательно нужно отнестись к употреблению алкоголя, а также желательно уменьшить объемы употребляемой еды в целом», — отметил Каневский.

Американский диетолог Тейлор Грассо до этого рассказала, что в шоколадном молоке соотношение углеводов к белкам составляет три к одному — такая пропорция питательных веществ оптимальна для восстановления после тренировки.

Ранее стало известно, как тренировки усиливают иммунные клетки при раке.

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