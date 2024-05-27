Два россиянина похитили более 11,5 млн рублей при махинациях с Пушкинскими картами

В Новосибирской области двоих мужчин задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, в 2022 году злоумышленники зарегистрировали профиль на сайте РRО.Культура.РФ, где создавали анонсы на концерты и кинопоказы, которые не проводились. При этом мошенники продавали на них поддельные билеты.

«Организовав продажу билетов, оплата которых производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили свыше 11,5 миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Якутии анонсировали появление собственного аналога «Пушкинской карты».