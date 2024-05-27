Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два россиянина похитили более 11,5 млн рублей при махинациях с Пушкинскими картами

Двоих новосибирцев задержали за махинации на 11,5 млн руб. с Пушкинскими картами

close
100%
МВД РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области двоих мужчин задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, в 2022 году злоумышленники зарегистрировали профиль на сайте РRО.Культура.РФ, где создавали анонсы на концерты и кинопоказы, которые не проводились. При этом мошенники продавали на них поддельные билеты.

«Организовав продажу билетов, оплата которых производилась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта», сообщники похитили свыше 11,5 миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Якутии анонсировали появление собственного аналога «Пушкинской карты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами