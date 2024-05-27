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Эксперты рассказали, как изменятся цены на куриные яйца до конца года

Эксперт ретейла Карпов: если не будет птичьего гриппа, яйца продолжат дешеветь

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Shutterstock

Снижение цен на куриные яйца, которое отмечается в России с начала года, в ближайшее время продолжится. Помешать этому может только чрезвычайная ситуация – например, вспышка птичьего гриппа, предупредил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с 360.ru.

Напомним, с января по май текущего года стоимость куриного яйца в России снизилась на 12,4%. В январе средняя цена куриного яйца в госзакупках составляла 12,8 рублей за штуку, а в апреле 11,9 рублей. Эксперты ожидали такую ситуацию, так как подорожание яиц во многом объяснялось приближением Нового года, заявил Карпов.

«Как мы уже отмечали ранее, с начала января цены потихоньку пошли вниз. Поэтому сейчас мы видим, что цены продолжают снижаться», — добавил он.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время цена может снова опуститься, однако зависеть это в первую очередь будет от предложения на рынке. На это могут повлиять многие факторы, в том числе птичий грипп. Так, в прошлом году самое низкое предложение и, как следствие, самые высокие цены отмечались как раз во время вспышки заболевания.

«Если не случится каких-то ЧС, птичьего гриппа, каких-то иных ситуаций с птицей, то в краткосрочном периоде в несколько месяцев ожидать роста цен не приходится», — заключил Карпов.

Экономисты ранее назвали меру, которая позволит снизить цены на яйца в России.

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