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Диетологи объяснили, как выбрать полезную клубнику без пестицидов

Диетолог Журавлева: обработанная химикатами клубника не имеет запаха и вкуса

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Shutterstock

При покупке клубники нужно всегда обращать внимание на ее внешний вид и запах, так как есть угроза приобрести вредные ягоды, обработанные химикатами. В мае клубнику лучше вообще не покупать, но если все-таки приходится, то выбор следует делать в пользу ягод, которые обладают ярким запахом и вкусом, рассказала диетолог и нутрициолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Появившиеся в мае на прилавках ягоды могут быть опасны, считает специалист. Выращивают их уже не в теплицах, а на открытом грунте, при этом, чтобы они созрели при любой погоде, используются разные добавки.

«Фермеры используют пестициды для ее выращивания, так что майская ягода может быть далека от идеала», – объяснила Журавлева.

Лучше покупать клубнику в июне, когда ее начинают привозить из Краснодарского края и Крыма, отметила эксперт. Также она подчеркнула, что ягоды должны обладать характерным запахом, иметь яркий вкус. Если же они почти не пахнут, то это признак обработки химикатами, отметила диетолог. Кроме того, она порекомендовала покупать клубнику маленького или среднего размера, так как в крупных ягодах много нитратов.

«Семечки клубники должны находиться в специальных ямках, листики должны быть зелеными, а не коричневыми и иссохшими. Если листьев нет вообще, скорее всего такая ягода уже непригодна для употребления», – отметила специалист.

Спелая клубника должна быть красного цвета, а не бордового или наполовину белого, заключила эксперт.

Напомним, также специалисты отмечают, что ягоды должны иметь крепкую зеленую корону на кончике. Если же чашелистик бурый и вялый, то это признак того, что товар долго где-то хранили либо везли.

Ранее стало известно о резком взлете цен на клубнику в России.

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