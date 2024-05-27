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Во Владивостоке загорелось рыболовное судно

В бухте Золотой рог горит рыболовное судно, сотрудники МЧС тушат возгорание

В бухте Золотой рог во Владивостоке произошло возгорание на рыболовном судне, сотрудники МЧС занимаются тушением пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МЧС.

В ведомстве рассказали, что из помещения рефрижераторных установок судна идет густой дым. До приезда пожарных расчетов его экипаж эвакуировался.

Специалисты МЧС при помощи тепловизора проводят разведку. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

В данный момент на месте работают 32 огнеборца и 9 единиц техники.

13 мая на теплоходе «М.В. Ломоносов» произошел пожар во время ремонта в сухом доке. Площадь возгорания на судне составила 936 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

В апреле пожар произошел на ледоколе снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке.

Ранее траулер затонул недалеко от побережья Калининградской области.

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