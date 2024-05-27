Россиянам рассказали, как загорать без риска для здоровья

Активное солнце может навредить коже и спровоцировать фотостарение, а также повысить риски развития онкологических заболеваний, поэтому важно соблюдать определенные правила здорового загара. О них kp.ru рассказала дерматолог, автор книги «Под покровом кожи» (16+) Мария Журавлева.

Так, она рекомендует не загорать под открытыми солнечными лучами и стараться находиться в тени деревьев, под навесом или зонтом. Кроме того, важно избегать нахождения под солнцем с 11:00 до 16:00, потому что в этот период оно наиболее активно. По словам эксперта, не стоит забывать носить шляпу и солнцезащитные очки, а также пить больше воды или другой безалкогольной жидкости.

Еще одно правило, о котором напомнила Журавлева, — использовать солнцезащитные кремы и обновлять их каждые два часа.

Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян до этого говорила, что у любителей загорать на солнце признаки фотостарения кожи могут проявляться раньше. По ее словам, ультрафиолет воздействует на компонент под названием эластин, который отвечает за эластичность кожных покровов.

Ранее была названа новая опасность солнечного загара.