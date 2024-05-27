Врачи назвали первые признаки рассеянного склероза

Рассеянный склероз обычно проявляется до 40 лет, причем женщины болеют чаще. Большую роль играет генетический фактор – если болели родители, то вероятность выявления заболевания у детей растет. Болезнь начинается, когда иммунная система разрушает оболочки нервных волокон в разных частях мозга. Симптомы зависят от характера и места повреждений, рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Если поврежден мозжечок, то наблюдаются такие признаки развития заболевания, как нарушение мышечного тонуса, координации движений. Человек часто путает ударение в словах, у него нарушается темп речи, меняется почерк, рассказала врач. В случае, когда поражается ствол головного мозга, начинаются проблемы со слухом, дыханием, глотанием, также нарушается чувствительность лица, сердцебиение.

«При повреждениях полушарий мозга человек теряет память, чувствует тревожность, у него появляются депрессивные мысли, наблюдается быстрая усталость и слабость в конечностях», — отметила невролог.

Пострадать может и спинной мозг – в этом случае у больного также слабеют руки и ноги, частично тело теряет чувствительность, появляется ощущение «искр» вдоль позвоночника.

Некоторые симптомы могут напоминать инсульт, добавила врач-невролог Разият Чупанова.

«При обоих заболеваниях очаг поражения может быть расположен на любом из участков центральной нервной системы. Вероятность проявления именно рассеянного склероза значительно выше у молодых пациентов, чем у пожилых», — подчеркнула она.

Врачи подчеркивают, что генетический фактор развития заболевания усиливают негативные воздействия окружающей среды, в том числе курение, хронический стресс, дефицит витамина D и другие. Лучшей профилактикой врачи называют здоровый образ жизни и занятие спортом. Если наблюдаются какие-либо симптомы поражения нервной системы, требуется как можно скорее обратиться за помощью к врачам.

Напомним, ученые выяснили, что за годы до появления первых симптомов рассеянного склероза в крови человека начинает увеличиваться число особых аутоантител – это первый признак приближения заболевания.

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