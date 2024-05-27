Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российская силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроны были уничтожены над Брасовским и Севским районами области.

Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.