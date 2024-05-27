Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

close
100%
Shutterstock

Российская силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроны были уничтожены над Брасовским и Севским районами области.

Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами