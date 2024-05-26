В Новосибирске подросток дважды за день пытался ограбить магазин

В Затулинском микрорайоне Новосибирска подросток дважды за день попытался ограбить один и тот же магазин и был задержан. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

В Затулинском микрорайоне сотрудники охраны задержали 12-летнего мальчика, который попытался вынести из продуктового магазина несколько банок энергетика. Подростка доставили в отдел полиции, установили личность и отпустили.

Спустя четыре часа мальчика снова поймали на краже из этой же торговой точки. Воришка стащил упаковку свежей клубники, администрации магазина пришлось снова вызывать на помощь сотрудников охраны, мальчика задержали во второй раз и отпустили после того, как из отдела полиции его забрала мать.

До этого сообщалось, что на Алтае подростки из Новосибирской области украли улей с пчелами, чтобы привезти родителям в подарок мед. Хозяин пасеки обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже улья с семьей пчел и сотами, наполненными медом. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны трое подростков. Юноши рассказали полицейским, что пробрались на пасеку, полностью закутавшись в одежду, и похитили улей. Затем они вынули из него соты, а остальное выбросили в овраг. Поступок они объяснили желанием привезти родителям соты в качестве подарка.

Ранее подросток украл у родителей дорогие часы и драгоценности из-за угроз мошенников.