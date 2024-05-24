Стали известны итоги онлайн-конференции «Судебный марафон-2024»

Победителями всероссийской онлайн-конференции «Судебный марафон-2024», которая прошла в Москве 24 мая, стали Первый западный окружной военный суд и Городецкий городской суд Нижегородской области, сообщается на сайте РАПСИ.

Отмечается, что военный суд был отмечен в номинации «Правосудие в объективе» за фотоработу «Отражение», а Городецкий суд наградили в номинации «Хранители истории» за организацию виртуального музея.

Как подчеркнул начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Евгений Голошумов, судебный марафон – это уникальный всероссийский проект. По его словам, мероприятие стало площадкой, которая позволила рассказать о субъектах, их судебной системе и ее развитии, а также поделиться опытом реализации различных мероприятий.

В свою очередь, зампред комиссии Совета судей по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ, председатель Верховного Суда Адыгеи Байзет Шумен обратил особое внимание на важность марафона в миссии обеспечения гласности правосудия.

«Стало очевидно: нам есть, чему поучиться друг у друга. Это событие приносит сотрудникам судебной системы внутреннее обогащение и становится стимулом для дальнейшей модернизации работы», — сказал он.

В ходе марафона пресс-службы судов представили десять видеороликов, рассказывающих об истории становления судебной системы, видных деятелях российского правосудия и знаковых судебных процессах.

Так, жюри марафона отметило фотографии Арбитражного суда Волгоградской области, Самарского областного суда и Верховного суда Карачаево-Черкесии. При этом были отмечены Верховный суд Марий Эл, Иркутский областной суд и Арбитражный суд Иркутской области за организацию виртуального музея. Кроме того, Самарский областной суд и Объединенная пресс-служба судов Липецкой области получили специальные призы.

Напомним, марафон был организован Судебным департаментом при ВС РФ, агентством РАПСИ во взаимодействии с Управлением общественных проектов президента РФ.