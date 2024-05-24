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Кинолог рассказал, может ли собака считывать эмоции человека

Кинолог Голубев: собака способна чувствовать эмоции человека

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Depositphotos

Собаки способны улавливать эмоции человека и даже могут подстраиваться под него. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, человеческие чувства, будь то печаль, гнев или тревога, вызывают физиологические реакции в организме, которые животное легко считывает.

«Например, если человек злится, у него изменяется голос, он может активно жестикулировать. Питомец считывает положение тела, слышит голос и даже чувствует запах такого человека. Именно поэтому советуют сохранять спокойствие в ситуации, когда собака начинает нервничать», — сказал Голубев.

Он добавил, что помимо человеческих эмоций, питомец способен распознать некоторые болезни, алкогольное опьянение и погодные изменения. Кроме того, некоторые собаки меняют поведение, если их хозяйка беременна.

До этого Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в теплое время года. По его словам, вред животному могут нанести цветущие растения, горячий асфальт и кондиционеры.

Из-за аллергии, по его словам, питомец может начать чихать, кашлять и расчесывать морду. Первым симптомом теплового удара может являться усиленная одышка у собаки, добавил специалист.

Ранее кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку.

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