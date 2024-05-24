В Казани приcтупили к цветочному оформлению улиц

В Казани начались работы по цветочному оформлению улиц города, украсить планируют восемь участков. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на казанский Комитет внешнего благоустройства.

«К началу лета в Казани появятся цветочные фигуры «Барс», «Алиса», «Кролик», «Цветочное дерево», «Мир в твоих руках», «Человечки» и «Аисты». Их установят на улицах Р. Зорге, Шуртыгина, Татарстан, Петербургская, Девятаева, Декабристов и Н. Ершова», — уточнили в комитете.

К лету 2024 года в столице Татарстана планируют украсить цветами 84 улицы, оформление выполнят на площади 15 тыс. кв. м. Самые большие цветники появятся возле цирка и Дворца водных видов спорта на улице Сибгата Хакима. На 27 участках, расположенных вдоль основных магистралей, также разместят цветочные кашпо.

Результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» до этого показали, что каждый десятый опрошенный россиянин (12%) считает лебедей из покрышек лучшим украшением двора. Опрос показал, что 41% опрошенных предпочитают минималистичный декор двора. Украшением общедомовой территории (например, зоной у подъезда) занимаются 12% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить ввоз цветов из недружественных стран.