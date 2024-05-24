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Врач раскрыла, можно ли вытирать лицо и тело одним полотенцем

Врач Екшибарова: для лица и тела необходимо использовать разные полотенца

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Для лица и тела не стоит использовать одно полотенце, поскольку разные участки тела имеют свою микрофлору. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Грязные полотенца могут усугубить течение акне. При акне следует чаще менять полотенца, а еще лучше использовать одноразовые, так как может произойти реинфицирование от ранее использованного полотенца», — сказала Екшибарова.

Она также посоветовала каждый раз брать в спортзал свежее и чистое полотенце.

До этого Екшибарова предупреждала, что грязное полотенце может стать рассадником вредных микроорганизмов, включая бактерии и грибки. Она подчеркнула, что за чистотой полотенец важно тщательно следить.

Эксперты отмечают, что полотенца нужно менять каждые пару дней.

Также они советуют не оставлять косметику и средства для домашнего ухода за кожей в ванной комнате, поскольку в помещении высокая влажность. Бактерии будут активно размножаться как в емкостях с веществами, так и на кисточках для их нанесения.

Ранее врач рассказала, чем грозит прием холодного душа.

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