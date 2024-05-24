Врач рассказала о неочевидных угрозах грязного полотенца для здоровья

За чистотой полотенец необходимо тщательно следить, поскольку они могут стать рассадниками вредных микроорганизмов, включая бактерии и грибки. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Если кто-то с герпесом протер лицо полотенцем, а после него этим полотенцем воспользовался здоровый человек, то у него есть риск подхватить заболевание», — отметила специалист.

Также, по ее словам, можно заразиться такими заболеваниями, как акне, стрептодермия и др.

До этого Life со ссылкой на экспертов сообщал, что полотенца нужно менять каждые пару дней.

Также специалисты советуют не оставлять косметику и средства для домашнего ухода за кожей в ванной комнате, поскольку в помещении высокая влажность. Бактерии будут активно размножаться как в емкостях с веществами, так и на кисточках для их нанесения.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, чем опасен прием холодного душа. По ее словам, экстремальные водные процедуры нужно принимать с осторожностью, потому что они могут спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей.