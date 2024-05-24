Синоптики: лето в Москве начнется с сильной жары

Июнь принесет в Москву жаркую погоду – температура воздуха повысится с первых дней летнего месяца, предупредил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. Осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно, рассказал он в беседе с 360.ru.

Воздух в столице, по прогнозу Шувалова, прогреется до +27 градусов.

«Нужно ждать тепла, которое мы заслужили долготерпением в первой половине мая. Погода испытывала нас снегом и заморозками. Теперь в первые числа июня она будет баловать нас солнцем еще больше», — пообещал синоптик.

При этом он призвал россиян не верить в слишком долгосрочные прогнозы, которые рассказывают о погоде сразу на весь сезон – по словам метеоролога, оправданность подобных данных слишком низкая. К примеру, на май синоптики обещали москвичам теплую погоду, что в результате не сбылось.

Напомним, в Гидрометцентре до этого сообщали, что погода предстоящим летом будет находиться в пределах климатической нормы, но при этом будет переменчивой. Ожидаются колебания температуры воздуха от жары к холоду, шквалистого усиления ветра, ливней, гроз и града.

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