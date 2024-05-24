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Эксперты оценили идею выплачивать по 200 тыс. рублей молодым мамам

Волынец: нужно сделать все, чтобы россиянки рожали детей как можно раньше

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Shutterstock

Идея выплачивать россиянкам по 200 тысяч рублей в случае, если они рожают ребенка до 25 лет, может помочь в решении демографического вопроса, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. В беседе с 360.ru она назвала проблемой поздние браки, призвав мотивировать жительниц страны рожать детей как можно раньше.

Напомним, в Госдуму планируют внести законопроект о выплате женщинам до 25 лет единовременного пособия в 200 тысяч рублей за рождение ребенка. Предлагается предоставлять выплаты вне зависимости от материального положения матери.

«Искренне рассчитываю, что данный законопроект примут, потому что нам нужно сделать все для того, чтобы наши женщины становились мамами как можно раньше, — заявила Волынец. — Это дает гарантию того, что семья станет многодетной».

По мнению общественницы, женщин надо мотивировать на создание семьи в детородном возрасте, так как сегодня поздние браки становятся проблемой. В качестве примера она привела случаи, когда женщина выходит замуж к 40 годам, после чего не может завести ребенка.

Если инициативу примут, важно, чтобы маткапитал также сохранился и предоставлялся вместе с единоразовой выплатой в 200 тысяч рублей, добавила детский омбудсмен.

Напомним, до этого в Карелии студенткам вузов, колледжей и техникумов, рожающим до 25 лет, решили выплачивать по 100 тысяч рублей. Волынец призывала распространить подобные меры на всю страну, а также предоставлять беременным студенткам бесплатное жилье и обучение на бюджете.

Ранее в одной из российских областей анонсировали новые меры поддержки для многодетных.

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