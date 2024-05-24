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Эксперты назвали россиянам главные преимущества глэмпингов

Вице-президент Гильдии отельеров Колесников назвал преимущества глэмпинга

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Личный архив Александры Голубевой

Глэмпинг – это относительно новый для России формат отдыха, который имеет много преимуществ по сравнению с обычными гостиницами или базами отдыха. Он объединяет в себе комфорт и возможность наслаждаться природой, отметил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Владельцам такой вид организации отдыха тоже выгоден, так как его в случае чего легко можно переместить на другое место, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Глэмпинги чаще стремятся размещать в интересных, необычных и красивых природных местах. Такой вид туризма стал выгоден для сезонного бизнеса, отметил эксперт.

«По сути глэмпинг – это усовершенствованный палаточный городок, в нем также решается вопрос туалета, отдельной палатки для питания, – объяснил он. – Все теоретически возможно, можно сделать с кроватями, поставить санузел. На этот туризм есть однозначный спрос».

Несмотря на преимущества, пока в России этот вид отдыха до конца не прижился, считает Колесников. Во многом это связано с тем, что его трудно перевести в круглогодичный режим, хотя потенциал к такому шагу есть, и в будущем этот формат туризма продолжит развиваться, заключил специалист.

Напомним, в Госдуме до этого предложили классифицировать места размещения туристов на природе и начать присваивать глэмпингам и кемпингам звезды. Эти виды отдыха призвали развести в законе, а также определить требования к их размещению.

Ранее стало известно о планах запустить в России социальные туры для детей.

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