Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач оценила, может ли турбулентность в самолете спровоцировать сердечный приступ

Врач Гаврилюк: турбулентность в самолете может спровоцировать сердечный приступ

close
100%
Depositphotos

Резкое падение давления во время турбулентности в самолете, а также снижение кислорода могут негативно сказаться на сосудах и стать причиной развития сердечного приступа или гипертонического криза. Об этом kp.ru рассказала кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым» Наталья Гаврилюк.

По ее словам, людям с ишемической болезнью, стенокардией, атеросклерозом сосудов и гипертонией следует осторожно летать на самолетах, а также брать с собой аптечку с необходимыми лекарствами. При кислородном голодании на высоте они даже без турбулентности могут испытывать головокружение, боли в груди, покалывание в конечностях и другие неприятные симптомы, отметила врач.

«Особенно опасен стресс пожилым людям, у которых сердечные проблемы (стенокардия, ишемия) осложнены еще и гипертонией. Но, как правило, в этом случае лечащий врач может запретить полет», — заключила Гаврилюк.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов до этого говорил, что астма может привести к развитию эмфиземы легких, а также к сердечной и легочной недостаточности.

Ранее стало известно, какие продукты ослабляют сердечно-сосудистую систему детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами