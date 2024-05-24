Врач оценила, может ли турбулентность в самолете спровоцировать сердечный приступ

Резкое падение давления во время турбулентности в самолете, а также снижение кислорода могут негативно сказаться на сосудах и стать причиной развития сердечного приступа или гипертонического криза. Об этом kp.ru рассказала кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым» Наталья Гаврилюк.

По ее словам, людям с ишемической болезнью, стенокардией, атеросклерозом сосудов и гипертонией следует осторожно летать на самолетах, а также брать с собой аптечку с необходимыми лекарствами. При кислородном голодании на высоте они даже без турбулентности могут испытывать головокружение, боли в груди, покалывание в конечностях и другие неприятные симптомы, отметила врач.

«Особенно опасен стресс пожилым людям, у которых сердечные проблемы (стенокардия, ишемия) осложнены еще и гипертонией. Но, как правило, в этом случае лечащий врач может запретить полет», — заключила Гаврилюк.

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов до этого говорил, что астма может привести к развитию эмфиземы легких, а также к сердечной и легочной недостаточности.

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