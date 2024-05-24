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Первый день лета в Москве может стать рекордно жарким

Синоптик Позднякова: в Москве 1 июня может стать самым жарким за 80 лет

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Первый день лета в российской столице может стать самым жарким за последние 80 лет. Такой прогноз дала в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, последние пять дней весны в Москве и области будет теплее многолетних значений на 3-4 градуса, воздух прогреется до +25..+26°C.

«К 1 июня максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам. Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет», — указала синоптик.

24 мая в городе ожидается небольшая облачность, без осадков и температура до +24°C.

Согласно прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, 26 мая в Москве ожидается до +28°С. По его словам, в столичный регион пришла череда антициклонов, благодаря чему в столице потеплело. Антициклон, влияющий на погоду сейчас, продержится до воскресенья.

Ранее сообщалось, что лето 2023 года стало самым жарким за последние 2000 лет.

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