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В Подмосковье пройдет фестиваль спаржи

В Коломне приготовят огромную тарелку супа из спаржи

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Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Коломна 25 мая пройдет VI всероссийский фестиваль спаржи, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля проведут конкурс профессиональных шеф-поваров.

Участники фестиваля посетят мастер-классы местных художников.

Также для посетителей пройдет кулинарно-байкерское шоу.

В министерстве отметили, что посетители и участники фестиваля приготовят рекордно большой суп из спаржи.

Фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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