В Подмосковье пройдет фестиваль спаржи

В городском округе Коломна 25 мая пройдет VI всероссийский фестиваль спаржи, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей фестиваля проведут конкурс профессиональных шеф-поваров.
Участники фестиваля посетят мастер-классы местных художников.
Также для посетителей пройдет кулинарно-байкерское шоу.
В министерстве отметили, что посетители и участники фестиваля приготовят рекордно большой суп из спаржи.
Фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.