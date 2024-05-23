Врач рассказала, какие болезни можно подхватить, взявшись за дверную ручку

Самыми распространенными заболеваниями, которыми можно заразиться в общественных местах, являются чесотка и гепатит. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Чесотка — это очень распространенное и противное заболевание: зуд ужасный, мелкие насекомые, как будто клещи. Заболевание передается при рукопожатиях, при объятиях, через дверную ручку в общественных местах», — рассказала Ерофеева.

Гепатит, по ее словам, можно подхватить в заведениях общепита, если плохо помыта и обработана посуда, а также в лечебных учреждениях, если там имеются проблемы с антисептикой.

Врач-паразитолог Эдуард Бартули до этого рассказал, чем можно заразиться при купании в городских реках. По его словам, во всех водоемах крупных населенных пунктов водятся опасные паразиты, так как в них часто сливают канализационные стоки.

В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды. Помимо этого, можно подхватить кишечную инфекцию, отметил специалист.

Ранее врач назвал кожные заболевания, которыми можно заразиться при купании в море, реке или бассейне.