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Врач назвал способ профилактики гипертонии

Врач Соколов: для профилактики гипертонии важно проходить 10 тысяч шагов в день

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Shutterstock

Для профилактики артериальной гипертонии важна физическая активность. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Он посоветовал проходить в день не менее 10 тыс. шагов.

«Важна ежедневная физическая активность в виде пешей ходьбы более 7 км в день или 10 тыс. шагов в день. Регулярные аэробные физические упражнения — не менее 30 мин. динамических упражнений умеренной интенсивности от 5 до 7 дней в неделю», — сказал Соколов.

Кроме того, по его словам, важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

Врач-кардиолог Яна Орлова до этого рассказала, как «начинающим гипертоникам» контролировать давление без лекарств.

По ее словам, прежде всего важно снизить потребление обычной соли. Она предложила заменить ее на соль, которая содержит комбинацию 75% натрия хлорида и 25% хлорида калия, ее можно купить в аптеках. Кроме того, врач рекомендует регулярно заниматься физической активностью — плавать, ходить пешком, ездить на велосипеде или бегать.

Ранее кардиолог рассказала, почему не нужно сдавать анализы на наследственную гипертонию.

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