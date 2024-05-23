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Российских дачников предупредили об угрозе миллионных штрафов и тюремных сроков

Депутат Разворотнева: дачникам грозят огромные штрафы и сроки за нарушения

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российским дачникам в этом сезоне нужно быть осторожнее и не допускать нарушений, за которые ужесточили наказания. За сжигание мусора, незаконное строительство «светят» огромные штрафы, а за выращивание вьюнка – реальные тюремные сроки, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

Самые серьезные наказания вплоть до заключения грозит за выращивание запрещенных растений, список которых недавно пополнил популярный у дачников вьюнок – ипомея трехцветная.

«Если она растет у вас на участке, проверьте: до 10 цветов – штраф до 300 тысяч, если больше 10 цветов, то штраф сменяется реальным лишением свободы на срок до двух лет, а за выращивание 100 и более цветов – до 8 лет лишения свободы», — подчеркнула Разворотнева.

За самозахват земли или использование участков без соответствующих документов, а также захламление земли грозит штраф до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не ниже 5 тыс. рублей. За незаконное строительство предусмотрены штрафы до 5 тыс. рублей для обычных россиян и до 1 млн рублей для чиновников, отметила депутат.

Сжигать мусор, траву и листья можно лишь на расстоянии не менее 15 м от построек. Заплатить придется и за мытье машин за забором (до 5 тыс. рублей), а если речь идет о загрязнении мусорной площадки, то оштрафовать могут весь СНТ на полмиллиона рублей, предупредила парламентарий.

Напомним, юристы также напоминают, что садоводам и дачникам грозит наказание за разведение лошадей, свиней или крупного рогатого скота, а также за нецелевое использование участка и несоблюдение пожарной безопасности.

Ранее в России оценили идею обязать дачников осваивать участки за три года.

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