Юрист оценил, почему подростки увлекаются зацепингом

Зацепинг (нелегальный способ передвижения на внешнем контуре автобуса, трамвая и другого транспорта) популярен среди подростков, потому что так они могут проявить бунт против устоев взрослого мира и самовыразиться. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, так молодые люди также могут получать острые ощущения и продемонстрировать сверстникам свою «лихость». Однако юрист напомнил, что за такие действия нарушителям может грозить административный штраф.

«Если подросток склонен к экстремальным проявлениям своей натуры, ему стоит предложить более безопасную альтернативу: скалодромы, катание на скейте или роликах. Если юный зацепер серьезно увлечен своим незаконным хобби, то, возможно, он задумается о поступлении в школу каскадеров», — добавил Палюлин.

В апреле 2022 года сообщалось, что за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других не предназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Закон, который вносит поправки в статью 11.17 КоАП РФ, подписан президентом России и уже вступил в силу. До этого в России более 20 лет штрафовали зацеперов всего на 100 рублей.

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