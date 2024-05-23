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Врач оценила эффективность идеи отпускать аллергиков на удаленку

Врач Алешечкина: идея отпускать аллергиков на удаленку является правильной

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Freepik.com

Идея разрешить работникам с аллергией переходить на «дистанционку» при наличии медицинского заключения является правильной, потому что это поможет им регулировать контакт с аллергенами, такими как пыльца или пыль, а также смягчить симптомы аллергии. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-аллерголог Мария Алешечкина, комментируя внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

«Также дома можно предотвратить контакт с химическими веществами или ароматизаторами на рабочем месте, которые могут вызывать аллергические реакции», — подчеркнула Алешечкина.

По ее словам, удаленный формат работы позволит аллергикам спокойнее принимать лекарства и соблюдать назначения лечащего врача. При этом работа на удаленке не поможет им полностью избавиться от недуга, а только поможет уменьшить его проявления, заключила она.

Врач-терапевт Людмила Лапа до этого говорила, что человеку, страдающему поллинозом – сезонной аллергией, действительно стоит по возможности воздержаться от выходов на улицу во время цветения. Поэтому идея разрешить таким людям переходить на удаленный формат работы весной может быть эффективной, отмечала она.

Ранее врач оценила эффективность фильтров-затычек для носа от аллергии.

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