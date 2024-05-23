Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, успели ли они похудеть к лету

«КП»: 43% россиян не успели похудеть к лету

close
100%
Freepik.com

Почти половина (43%) россиян не успели подготовиться к пляжному сезону и похудеть к лету, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,9 тыс. человек.

По словам этой части респондентов, они пытаются похудеть с помощью диет и занятий в тренажерном зале, однако, бросают эти попытки. При этом 21% опрошенных признались, что им удалось немного похудеть к лету, и они не планируют останавливаться на этом.

«Я уже похудела, но хорошо бы скинуть еще немного», — сообщила респондентка.

Только 11% ответили, что они уже успешно привели свою фигуру в идеальную летнюю форму и теперь готовы носить обтягивающую одежду, купальники и плавки. Еще 23% опрошенных россиян сообщили, что они даже не собирались худеть, потому что довольны своей фигурой. Некоторые из них уточнили, что зимой они регулярно занимаются спортом. Оставшиеся 2% опрошенных выбрали вариант «другое» и признались, что к лету им приходится, наоборот, набирать массу, потому что они ощущают себя слишком худыми.

Дипломированный британский диетолог Адам Эназ до этого рассказал, что употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. По его словам, такая «хитрость» позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет.

Ранее диетологи выбрали эффективные способы похудеть за неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами