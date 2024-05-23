Россияне ответили, успели ли они похудеть к лету

Почти половина (43%) россиян не успели подготовиться к пляжному сезону и похудеть к лету, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,9 тыс. человек.

По словам этой части респондентов, они пытаются похудеть с помощью диет и занятий в тренажерном зале, однако, бросают эти попытки. При этом 21% опрошенных признались, что им удалось немного похудеть к лету, и они не планируют останавливаться на этом.

«Я уже похудела, но хорошо бы скинуть еще немного», — сообщила респондентка.

Только 11% ответили, что они уже успешно привели свою фигуру в идеальную летнюю форму и теперь готовы носить обтягивающую одежду, купальники и плавки. Еще 23% опрошенных россиян сообщили, что они даже не собирались худеть, потому что довольны своей фигурой. Некоторые из них уточнили, что зимой они регулярно занимаются спортом. Оставшиеся 2% опрошенных выбрали вариант «другое» и признались, что к лету им приходится, наоборот, набирать массу, потому что они ощущают себя слишком худыми.

Дипломированный британский диетолог Адам Эназ до этого рассказал, что употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. По его словам, такая «хитрость» позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет.

Ранее диетологи выбрали эффективные способы похудеть за неделю.