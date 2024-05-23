Врачи призвали россиян исключить суши и роллы из летнего рациона

Суши могут стать причиной заражения опасными заболеваниями из-за содержания в них вредных микроорганизмов, предупредил врач-паразитолог Эдуард Бартули. В летнее время от этого блюда лучше отказаться, а при употреблении в пищу рыбы подвергать ее длительной термообработке, посоветовал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Суши опасны именно из-за сырой рыбы в их составе, подчеркнул специалист. Он порекомендовал не употреблять в пищу необработанные или малообработанные морепродукты, так как они могут содержать в себе возбудителей клонорхоза и описторхоза.

«Проще говоря, это так называемые печеночные сосальщики, которые питаются клетками органа и ухудшают его функции», — объяснил врач.

При заражении у человека наблюдаются такие симптомы, как боль в правом подреберье, диарея, запоры, слабость, усталость и депрессия, добавил он. Избежать таких последствий можно, если обрабатывать рыбу при температуре не менее 290 градусов по Цельсию, подчеркнул Бартули.

Для сравнения паразитолог также привел Японию, где суши готовят со специальными острыми добавками, которые не сможет съесть не привыкший к этому с детства человек. По словам паразитолога, у японцев к ним есть генетическая предрасположенность.

Напомним, диетологи считают суши, сашими, роллы и блюда из сырого мяса самыми частыми источниками пищевого отравления. Особенно они призывают россиян отказаться от заведений с большим меню, где готовят сразу пиццу, роллы, пасту и другие блюда.

В Новосибирской области ранее 15 человек отравились суши из местной доставки.