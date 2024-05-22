Спасатель объяснил, как себя вести при встрече с медведем

Нет общих правил, которые бы работали при встрече с медведем. Большая часть из них пугается, если закричать и помахать палкой, однако есть особи, которые могут, наоборот, наброситься. Об этом в интервью RT рассказал депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов. Универсальная рекомендация, по его словам, — поднять руки вверх.

«Медведи подслеповатые и они воспринимают противника по его росту. И если они видят, что противник больше, то уходят. Но, насколько я знаю, у медведей плохое зрение, но хороший нюх, и если стоять с подветренной стороны от медведя, то лучше стоять на месте, замереть и медведь просто не заметит», — посоветовал Леонов.

Он добавил, что опаснее всего повстречать медведицу с медвежатами, поскольку она убегать не станет, а предпримет все меры для защиты потомства.

22 мая стало известно, что в Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя, который встал перед ней на задние лапы.

Инцидент произошел в колымском поселке Оротукан. Вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница.

Происходящее сняли на видео очевидцы, пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника, вставшего перед ней на задние лапы. Зверь поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

Ранее россиянка с собакой прогнала медведя с территории термального комплекса.