Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатель объяснил, как себя вести при встрече с медведем

Спасатель Леонов: при встрече с медведем необходимо поднять руки

close
100%
Depositphotos

Нет общих правил, которые бы работали при встрече с медведем. Большая часть из них пугается, если закричать и помахать палкой, однако есть особи, которые могут, наоборот, наброситься. Об этом в интервью RT рассказал депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов. Универсальная рекомендация, по его словам, — поднять руки вверх.

«Медведи подслеповатые и они воспринимают противника по его росту. И если они видят, что противник больше, то уходят. Но, насколько я знаю, у медведей плохое зрение, но хороший нюх, и если стоять с подветренной стороны от медведя, то лучше стоять на месте, замереть и медведь просто не заметит», — посоветовал Леонов.

Он добавил, что опаснее всего повстречать медведицу с медвежатами, поскольку она убегать не станет, а предпримет все меры для защиты потомства.

22 мая стало известно, что в Магаданской области женщина палкой отпугнула медведя, который встал перед ней на задние лапы.

Инцидент произошел в колымском поселке Оротукан. Вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, с хищником столкнулась местная жительница.

Происходящее сняли на видео очевидцы, пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника, вставшего перед ней на задние лапы. Зверь поспешил ретироваться и скрылся в лесном массиве, отважная россиянка продолжила путь.

Ранее россиянка с собакой прогнала медведя с территории термального комплекса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами