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В России оценили, насколько опасен новый вариант коронавируса FLiRT

Профессор Малинникова: новый вариант коронавируса FLiRT не особо опасен

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Depositphotos

Новый вариант коронавируса FLiRT, который выявили в России, не представляет большой опасности для граждан. Об этом «Пятому каналу» рассказала профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

По ее словам, не стоит опасаться и того, что в стране ближе к лету возросла заболеваемость коронавирусом, потому что это может быть связано с увеличившимся в этот период числом контактов людей из-за майских праздников.

«Рост коронавирусной инфекции прогнозировался и ранее, и если вспомнить предыдущие годы, то мы видели даже несколько подъемов заболеваемости, волн подъема заболеваемости коронавирусной инфекции именно в летний период», — отметила Малинникова.

Профессор уточнила, что на данный момент оснований считать, что FLiRT будет более тяжелым, чем предыдущие варианты коронавируса, нет.

В Роспотребнадзоре сообщали, что за весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT. В ведомстве отметили, что вариант омикрон по-прежнему остается преобладающим во всем мире. Уточняется, что симптоматика FLiRT схожа с симптомами при омикроне. В их числе лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее ученые не исключили рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штаммов FLiRT.

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