«Лимфодренаж или диета»: диетологи выбрали эффективные способы похудеть за неделю

Быстро сбросить лишний вес в преддверии лета возможно, но для этого нужно знать причины его набора, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Выяснить это можно с помощью корпометрии или определения состава тела, объяснила она в беседе с НСН.

Человек должен понимать, что послужило причиной лишних килограммов – жир или вода, считает Мухина.

«Если это жир — то здесь помогут липолитики и инъекционный SMAS-мезо. Если набор веса произошел из-за задержки жидкости — то лимфодренажная программа», — объяснила она.

Также, по мнению диетолога, может помочь криолиполиз, или холодовая липосакция, но относиться к этой процедуре нужно осторожно.

Что касается обычного ограничения питания, то это вряд ли поможет без выяснения причин, однако от вредных продуктов отказаться все-таки придется, подчеркнула специалист. В частности, она посоветовала отказаться от выпечки, макарон, колбасы, сахара, сладостей, копченостей, консервации и спиртного. Все это лучше заменить на свежие овощи и фрукты, рыбу, нежирный сыр, яйца, птицу, считает диетолог.

«Стоит помнить, что эффективность системы диеты зависит и от питьевого режима: каждый день нужно выпивать не менее двух литров жидкости», — заключила Мухина.

Тренер ранее объяснила, как быстро похудеть с помощью дыхательной практики.