Спасатель дала совет, как не допустить пропажи пожилого родственника

Чтобы не допустить пропажи пожилых родственников, им стоит купить браслет с функцией геолокации. Такой совет в беседе РИАМО дала координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова. Также, по ее словам, можно приобрести безопасный браслет с нанесенным номером телефона или QR-кодом с необходимой информацией о человеке.

«Не стоит пренебрегать и простыми вещами — нашивкой с контактными данными. Она должна быть на одежде, приготовленной для выхода, которую ваш близкий вероятнее всего наденет. Когда человеку есть чем заняться, риск блужданий значительно уменьшается. Насыщенный распорядок дня, физическая и умственная активность помогают предупреждать такие ситуации», — сказала Александрова.

Преподаватель Симуляционного центра Захар Доможиров в свою очередь объяснил, что синдром блужданий проявляется, когда человек с когнитивными нарушениями забывает, кто он и где живет.

До этого Александрова отмечала, что у многих людей есть установка, что подать заявление о пропаже близкого человека можно только спустя три дня после его исчезновения. Однако, по ее словам, это не так.

Она посоветовала не теряя времени обратиться в полицию и поисковые отряды. После подачи заявления специалист рекомендует обзвонить всех знакомых, кто живет неподалеку и знает пропавшего. Возможно кто-то из них видел человека, но не знал, что он потерялся.

Ранее волонтеры нашли 92-летнюю россиянку, которая двое суток провела в лесу.