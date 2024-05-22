Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатель дала совет, как не допустить пропажи пожилого родственника

Спасатель Александрова: пожилым гражданам стоит носить браслет с геолокацией

close
100%
Shutterstock

Чтобы не допустить пропажи пожилых родственников, им стоит купить браслет с функцией геолокации. Такой совет в беседе РИАМО дала координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова. Также, по ее словам, можно приобрести безопасный браслет с нанесенным номером телефона или QR-кодом с необходимой информацией о человеке.

«Не стоит пренебрегать и простыми вещами — нашивкой с контактными данными. Она должна быть на одежде, приготовленной для выхода, которую ваш близкий вероятнее всего наденет. Когда человеку есть чем заняться, риск блужданий значительно уменьшается. Насыщенный распорядок дня, физическая и умственная активность помогают предупреждать такие ситуации», — сказала Александрова.

Преподаватель Симуляционного центра Захар Доможиров в свою очередь объяснил, что синдром блужданий проявляется, когда человек с когнитивными нарушениями забывает, кто он и где живет.

До этого Александрова отмечала, что у многих людей есть установка, что подать заявление о пропаже близкого человека можно только спустя три дня после его исчезновения. Однако, по ее словам, это не так.

Она посоветовала не теряя времени обратиться в полицию и поисковые отряды. После подачи заявления специалист рекомендует обзвонить всех знакомых, кто живет неподалеку и знает пропавшего. Возможно кто-то из них видел человека, но не знал, что он потерялся.

Ранее волонтеры нашли 92-летнюю россиянку, которая двое суток провела в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами