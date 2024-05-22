Россиянам объяснили, как выбрать пластического хирурга

Чтобы получить соответствующий ожиданиям результат пластической операции, необходимо найти «своего» врача. Об этом в интервью РИАМО рассказала пластический хирург клиники Dega Юлия Юнусова. По ее словам, у специалиста и пациента должна возникнуть эмоциональная связь.

«Очень важно, чтобы ваши с доктором представления о красоте и эстетике совпадали. Каждый пластический хирург, как и художник, обладает уникальным почерком. Если вы начнете изучать портфолио разных хирургов, то поймете закономерности в их работе, как и отличия от работ других хирургов», — сказала Юнусова.

Она посоветовала всегда смотреть портфолио хирургов, читать отзывы и ходить на консультации к разным врачам.

Пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой до этого представил рейтинг самых популярных у россиянок пластических операций. На первом месте, по его словам, омоложение лица и шеи (28% пациенток).

Вторую строчку в рейтинге занимает блефаропластика. К такому вмешательству прибегли 16% женщин. На третьем месте (13%) — липосакция (операция по удалению жировых отложений), сообщил специалист.

Ранее врач перечислил возможные осложнения после пластики век.